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В ЦИК сообщили, что в России могут ликвидировать 23 партии

18 марта 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

В ЦИК сообщили, что в России могут ликвидировать 23 партии
фото: globallookpress.com

Член Центризбиркома Евгений Шевченко в воскресенье, 18 марта, сделал серьезное заявление. Согласно некоторым данным, в будущем году в России могут быть ликвидированы сразу 23 политические партии.

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По словам Шевченко, общее число партий, официально зарегистрированных до конца 2012 года, достигает 43. В течение семи лет они должны были участвовать в различных выборах, которые позволили бы им в дальнейшем продлить партийную лицензию, передает сегодня РИА "Новости".

Эксперты тщательно проанализировали деятельности этих 43 партий и выяснили, что в настоящий момент в зоне ликвидации находятся 23 из них. 

 

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