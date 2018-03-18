В ЦИК сообщили, что в России могут ликвидировать 23 партии

Член Центризбиркома Евгений Шевченко в воскресенье, 18 марта, сделал серьезное заявление. Согласно некоторым данным, в будущем году в России могут быть ликвидированы сразу 23 политические партии.

По словам Шевченко, общее число партий, официально зарегистрированных до конца 2012 года, достигает 43. В течение семи лет они должны были участвовать в различных выборах, которые позволили бы им в дальнейшем продлить партийную лицензию, передает сегодня РИА "Новости".

Эксперты тщательно проанализировали деятельности этих 43 партий и выяснили, что в настоящий момент в зоне ликвидации находятся 23 из них.