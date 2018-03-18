Счетчик явки на выборах президента РФ будет остановлен в 19.00 по Москве
18 марта 2018, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, когда будет остановлен счетчик явки на выборах президента России. Согласно последней информации, это произойдет ровно в 19.00 по Москве.
По словам члена ЦИК Валерия Крюкова, в 7 часов вечера счетчик будет демонстрировать то, что было снято на 18.00 по московскому времени по всей стране. Подчеркивается, что следующая явка будет исключительно протокольной, передает сегодня ТАСС.
Отметим, что в настоящий момент в информцентре Центральной избирательной комиссии Российской Федерации демонстрируется явка 57,74 процента.
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