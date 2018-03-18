Общественники заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Москве

В ходе голосования в Москве не выявлено существенных нарушений. Об этом сообщил Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами президента в российской столице.

В разговоре с представителями прессы Венедиктов рассказал, что на 3 642 избирательных участков, открывшихся в воскресенье в городе, на настоящий момент зафиксировали всего два нарушения, которые привлекли внимание общественников.

Заместитель руководителя штаба Алексей Шапошников, в свою очередь, отметил, что голосование проходит в плановом режиме. По словам Шапошникова, на участках были выявлены три технические проблемы, связанные с работой видеокамер. Нештатные ситуации, возникшие по причине наплыва избирателей, оперативно устранили.

Представители Общественного штаба присутствуют сегодня на 96% участков Москвы. Работа волонтеров получила высокую оценку со стороны главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой. Соответствующее заявление она сделала после осмотра видеоцентра штаба. Памфилова поблагодарила наблюдателей за активную гражданскую позицию.