Джонсон гордится работающими в России дипломатами

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что гордится британскими дипломатами, работающими в Российской Федерации. Он намерен поддержать тех из них, кто возвращается на родину. Британцы просят прощения у русских за заявление Джонсона о России

Об этом Джонсон написал в твиттере: "они делают замечательную работу в сложных условиях, и мы должны гордиться их неустанным стремлением служить интересам Великобритании за рубежом. В настоящий момент моим приоритетом является поддержка сотрудников".

Ранее сообщалось, что непростительным нарушением дипломатических приличий считают в Кремле обвинения Путина в организации отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, озвученные главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.