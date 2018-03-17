Джонсон гордится работающими в России дипломатами
17 марта 2018, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что гордится британскими дипломатами, работающими в Российской Федерации. Он намерен поддержать тех из них, кто возвращается на родину.
Об этом Джонсон написал в твиттере: "они делают замечательную работу в сложных условиях, и мы должны гордиться их неустанным стремлением служить интересам Великобритании за рубежом. В настоящий момент моим приоритетом является поддержка сотрудников".
Ранее сообщалось, что непростительным нарушением дипломатических приличий считают в Кремле обвинения Путина в организации отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, озвученные главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.
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