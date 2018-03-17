Украина выдворила журналистку российского телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову и запретила ей въезд на три года, сообщает СБУ. Сотрудники спецслужбы "заблокировали деструктивную деятельность" Гончаровой.

"Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины", – говорится в сообщении СБУ. По версии украинских силовиков, журналистка хотела организовать "информационную провокацию", освещая выборы президента России на территории Украины в тенденциозном ключе.

Гончарову "принудительно вернули на территорию России" и запретили въезжать на Украину сроком на три года.