Сергей Лавров советует не читать западных газет

Западная пропаганда становится более примитивной и наглой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что западные СМИ специально подают информацию упрощенно.

Как считает Лавров, в европейских странах и Соединенных Штатах идёт серьезная обработка общественного мнения. В пример он привёл ситуацию в Восточной Гуте или скандал вокруг отравления экс-полковника ГРУ, которого министр назвал "очередным персонажем".

"М. А. Булгаков писал: «Не читайте с утра советских газет». Сейчас мы живём в мире, в котором не надо читать западных газет", — отметил Сергей Лавров.