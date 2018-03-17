Сергей Лавров советует не читать западных газет
17 марта 2018, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]
Западная пропаганда становится более примитивной и наглой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что западные СМИ специально подают информацию упрощенно.
Как считает Лавров, в европейских странах и Соединенных Штатах идёт серьезная обработка общественного мнения. В пример он привёл ситуацию в Восточной Гуте или скандал вокруг отравления экс-полковника ГРУ, которого министр назвал "очередным персонажем".
"М. А. Булгаков писал: «Не читайте с утра советских газет». Сейчас мы живём в мире, в котором не надо читать западных газет", — отметил Сергей Лавров.
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