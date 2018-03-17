В Госдуме ответили Порошенко по поводу припасенных 9 грамм свинца

Когда горят танки ВСУ в Донбассе, президенту Украины Петру Порошенко остается лишь угрожать России, потому что с ней воевать точно не придется, считает зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Он считает что власти Украины хотят переключить внимание жителей страны с реальных проблем на придуманные. "Причем у Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов", — пояснил депутат в беседе с RT. Например, фраза "девять граммов" украинский президент позаимствовал из песни героя фильма "Белое солнце пустыни".

Петр Порошенко ранее заявил, что Украина готова оказать сопротивление, если Россия решится на интервенцию. По его мнению, Украину "десятки лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России с одной целью".