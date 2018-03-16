Почему Джонсон не пожал руку российскому послу
16 марта 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]
Глава британского МИДа Борис Джонсон отказался жать руку российскому послу Александру Яковенко во время встречи во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства.
По словам дипломата, министр "всем своим видом демонстрировал свое возмущение политикой России". "Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда вызывают посла", - пояснил Яковенко.
"Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", — отметил дипломат.
Посол России в Великобритании Александр Яковенко объяснил, почему Лондон, по его мнению, заинтересован в обвинениях в адрес России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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