Почему Джонсон не пожал руку российскому послу

Глава британского МИДа Борис Джонсон отказался жать руку российскому послу Александру Яковенко во время встречи во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства. "Живы или нет, а может, ничего и не было": Лондон сообщил о состоянии Скрипалей

По словам дипломата, министр "всем своим видом демонстрировал свое возмущение политикой России". "Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда вызывают посла", - пояснил Яковенко.

"Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", — отметил дипломат.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко объяснил, почему Лондон, по его мнению, заинтересован в обвинениях в адрес России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.