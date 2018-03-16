ЦИК прокомментировал решение Киева не пускать россиян на выборы

Член ЦИК России Василий Лихачев заявил, что у Москвы могут появиться основания для обращения в Европейский суд по правам человека или международный суд ООН, если Украина не даст россиянам проголосовать.

"Это вопиющее нарушение международных обязательств, международного права и, собственно, нарушение прав наших граждан", — согласна с ним секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Тем временем стало известно, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о выборах президента России в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело возбуждено после обращения организации "Комитет избирателей Украины". Дело ведется по трем статьям, в том числе по статье о государственной измене.

Ранее стало известно, что украинские силовики не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта, говорится в заявлении министерства.