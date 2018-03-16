Порошенко выдвинули ультиматум из-за Крыма

В запрещенной в РФ организации "Меджлис" заявили, что устроят массовые протесты в Киеве, если власти Украины не сделают полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией".

Об этом заявил один из лидеров экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Лянур Ислямов. По его словам, речь идет о закреплении в конституции Украины статуса крымских татар, признании "органов национального самоуправления" и "переформатировании" Крыма в "национально-территориальную автономию".

По словам Ислямова, промедление с принятием конституционной реформы — "очень большая ошибка" Порошенко. "У нас есть до 18 мая время", - заявил представитель экстремистской организации. По его словам, в случае если Киев не выполнит их требования, в Киеве возле Верховной рады пройдут массовые акции протеста.

Пользователи социальных сетей ответили на странный ультиматум меджлисовцев, предложив отдать им Марс, а также территорию Северной Америки. "Да «закрепи» уже им, что они там просят, «признай» и «переформатируй» органы! И Марс отдай! Главное, чтобы нормальным татарам в общей российской семье жилось хорошо", — дала совет Порошенко Евгения Тюрина.

"А что так мало… надо было и территорию США, Канады потребовать", — иронизирует Рустам Рахматов.