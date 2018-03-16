В пятницу, 16 марта, в Кремле прокомментировали сообщения о начале "холодной войны". Позицию российского руководства по данному вопросу высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобные "апокалиптические" выражения употреблять в данном случае не стоит. Песков подчеркнул, что в Кремле сейчас не склонны обсуждать начало новой "холодной войны", передает сегодня РИА "Новости".

Так пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос журналистов о возможности увеличения напряженности между Россией и западными странами. Это интересует СМИ в связи с обвинениями в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которые прозвучали в адрес РФ.