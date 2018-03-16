В Кремле прокомментировали сообщения о начале "холодной войны"
16 марта 2018, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 16 марта, в Кремле прокомментировали сообщения о начале "холодной войны". Позицию российского руководства по данному вопросу высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подобные "апокалиптические" выражения употреблять в данном случае не стоит. Песков подчеркнул, что в Кремле сейчас не склонны обсуждать начало новой "холодной войны", передает сегодня РИА "Новости".
Так пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос журналистов о возможности увеличения напряженности между Россией и западными странами. Это интересует СМИ в связи с обвинениями в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которые прозвучали в адрес РФ.
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