Песков: Москва может в любой момент принять ответные меры в отношении Лондона

В пятницу, 16 марта, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина заявил, что в любую минуту Москва может принять ответные меры в отношении Лондона, высказавшего свою позицию по делу об отравлении Скрипаля.

Дмитрий Песков пообещал, что долгое время ждать ответа на действия Великобритании не придется. Подчеркивается, что шаги российского руководства будут взвешенными и удовлетворяющими интересы нашей страны, передает сегодня ТАСС. В настоящий момент власти РФ наблюдают за ситуацией и анализируют ее.

Пресс-секретарь Владимира Путина также добавил, что британской стороне рано или поздно придется предоставить доказательства "российского следа" в данном деле, а не просто выдвигать обвинения.