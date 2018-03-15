В СССР и России не велись разработки отравляющего вещества с названием "Новичок". Москва прекратила заниматься разработкой новых образцов химического оружия в полном соответствии с международными соглашениями.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам Рябкова, информацию о том, что "якобы такая программа существовала, распространяют лица, которые в свое время были не без участия правительств западных стран переведены на Запад и, по сути дела, эмигрировали", передает РБК. Особое внимание Рябков обратил на то, что Великобритания отказалась предоставить России образцы того вещества, которым, по предположению британских следователей, был отравлен Скрипаль.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич также подтвердил, что в России не проводились какие-либо научно-исследовательские работы под названием "Новичок". Также он отметил, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг, что рядом с Солсбери, где произошел инцидент, расположена правительственная лаборатория оружия массового поражения в Портон-Дауне, передает РИА Новости.