Подготовка к визиту президента Франции в Россию продолжается

Посол Франции в Москве Сильви Берманн сделала в четверг важное заявление. По словам дипломата, подготовка визита французского лидера Эммануэля Макрона в Москву в настоящий момент продолжается.

Сильви Берманн подчеркнула, однако, что данный вопрос журналистам следует адресовать непосредственно президенту Франции, поскольку исключительно он сам может сообщить последнюю информацию о своих планах, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что посетит Россию в мае текущего года. Предполагается, что он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.