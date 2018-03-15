Премьер Эстонии отменил визит в Россию

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас не считает возможным приехать в Россию «в свете недавних международных событий». Судя по всему, речь идет о деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Ратас отказался от поездки в Красноярск, где в мае будут проходить Дни эстонской культуры, заявил директор по связям с общественностью правительства страны Урмас Сеавер.

В этом году Ратас уже принимал участие в мероприятиях, посвященных столетию Эстонской республики, которые проходили в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии.

Ранее стало известно, что эстонские власти рассчитывают на помощь Евросоюза в строительстве забора на границе с Россией. Руководство страны надеется, что ЕС предоставит стране не только советы специалистов, но и финансы.