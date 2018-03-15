Жителям России начали поступать угрозы с британских номеров телефонов

Жители России получают оскорбительные сообщения с британских номеров, которые начинаются с цифр 44.

При этом попытки перезвонить ни к чему не приводят — пользователям предлагают только оставить голосовую почту. Россиянам в Лондоне стали поступать угрозы и письма с оскорблениями

Как сообщает "Говорит Москва", с подобными жалобами обратились слушатели. Текст сообщений примерно таков: "Скажите своему президенту Рас-Путину, чтобы он перестал травить людей". На данный момент неизвестно, кто может стоять за рассылкой сообщений с угрозами.

Отношения Москвы и Лондона обострились после того, как в английском Солсбери был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам премьер-министра Британии Терезы Мэй, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, разработанным Россией. Она заявила о "высокой вероятности" ответственности Москвы за инцидент.