Жителям России начали поступать угрозы с британских номеров телефонов
15 марта 2018, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]
Жители России получают оскорбительные сообщения с британских номеров, которые начинаются с цифр 44.
При этом попытки перезвонить ни к чему не приводят — пользователям предлагают только оставить голосовую почту.
Как сообщает "Говорит Москва", с подобными жалобами обратились слушатели. Текст сообщений примерно таков: "Скажите своему президенту Рас-Путину, чтобы он перестал травить людей". На данный момент неизвестно, кто может стоять за рассылкой сообщений с угрозами.
Отношения Москвы и Лондона обострились после того, как в английском Солсбери был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам премьер-министра Британии Терезы Мэй, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, разработанным Россией. Она заявила о "высокой вероятности" ответственности Москвы за инцидент.
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