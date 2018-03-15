Совфед предупреждает: западные страны усилят давление на Россию

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов сделал важное заявление. Политик предупредил в четверг, что давление стран Запада на Российскую Федерацию лишь усилится в дальнейшем.

По словам Климова, западные государства намерены повлиять на внутриполитическую ситуацию в России, а также продолжать демонизировать на международной арене нашу страну, передает сегодня РИА "Новости". Кроме того, он отметил, что страны Европы планируют вновь начать доминировать в рамках однополярного мира.

Ранее сегодня главы Великобритании, Франции, Германии и Соединенных Штатов сообщили, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери является нарушением суверенитета.