Совфед предупреждает: западные страны усилят давление на Россию
15 марта 2018, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов сделал важное заявление. Политик предупредил в четверг, что давление стран Запада на Российскую Федерацию лишь усилится в дальнейшем.
По словам Климова, западные государства намерены повлиять на внутриполитическую ситуацию в России, а также продолжать демонизировать на международной арене нашу страну, передает сегодня РИА "Новости". Кроме того, он отметил, что страны Европы планируют вновь начать доминировать в рамках однополярного мира.
Ранее сегодня главы Великобритании, Франции, Германии и Соединенных Штатов сообщили, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери является нарушением суверенитета.
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