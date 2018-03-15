США расширили санкции против России
15 марта 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]
США расширили санкции против России. Об этом в четверг, 15 марта, сообщило американское министерство финансов. В новый санкционный список попали, по последним данным, 14 физических лиц, а также одна организация.
В санкционный список попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. В их числе предприниматель Евгений Пригожин.
Ранее глава Минфина США Стивин Мнучин заявлял, что в ближайшее время Вашингтон введёт новые санкции против России. Американский сенатор-демократ Роберт Менендес считает, что необходимо ввести антироссийские санкции по химоружию, и Россию провозгласить государством-спонсором терроризма из-за отравления Скрипаля.
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