США расширили санкции против России. Об этом в четверг, 15 марта, сообщило американское министерство финансов. В новый санкционный список попали, по последним данным, 14 физических лиц, а также одна организация. Лидеры Франции, ФРГ, Великобритании и США сделали заявление по делу Скрипаля

В санкционный список попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. В их числе предприниматель Евгений Пригожин.

Ранее глава Минфина США Стивин Мнучин заявлял, что в ближайшее время Вашингтон введёт новые санкции против России. Американский сенатор-демократ Роберт Менендес считает, что необходимо ввести антироссийские санкции по химоружию, и Россию провозгласить государством-спонсором терроризма из-за отравления Скрипаля.