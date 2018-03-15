Пушков высказался о намерении Киева разорвать договор о дружбе с Россией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался о планах украинских властей разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. "Опять стреляют себе в ногу", - считает российский политик.

По мнению сенатора инициаторы разрыва Договора о дружбе с Россией этой идеи только навредят самой Украине, - сообщает kp.ru. "Денонсируя Договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу", - написал Алексей Пушков на своей странице в социальной сети Twitter.

14 марта депутат Верховной рады Светлана Залищук сообщило о том, что МИД Украины собирается предложить президенту Петру Порошенко вывести страну из органов СНГ и объявить недействительным заключенный после распада Советского Союза договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.