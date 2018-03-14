Украина готовится денонсировать договор о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины намерено представить президенту Петру Порошенко предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

Об этом написала в соцсети депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук. "На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства", — отметила Залищук.

Ранее сообщалось, что правительство Украины приняло решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России, заявил после заседания кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.

Украинские спортсмены не будут принимать участие в международных соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными». Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.