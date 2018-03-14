Украина ввела запрет на ввоз минеральных удобрений из России

Правительство Украины приняло решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России, заявил после заседания кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.

Первым за принятие такого решения выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Киев в 2014 году ввел пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51–36,03%. В декабре 2017 года правительство Украины добавило в список товаров, запрещенных к ввозу из России, сульфат аммония, используемый в качестве азотисто-серного удобрения.

Запрет на поставки удобрений из России вводится на период, пока парламент не примет законопроект, который позволит урегулировать вопрос диверсификации поставок минудобрений на Украину, а также до принятия правительством решения, которое позволит решить имеющуюся, по данным министра, проблему нелегальных поставок из РФ.

Как ранее сообщило Минэкономики Украины, до введения в 2014 году пошлин Россия была главным поставщиком удобрений Киеву с долей в 80-90%.