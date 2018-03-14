Песков рассказал о планах Путина в Крыму
14 марта 2018, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин сегодня в Крыму примет участие в митинге по случаю воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков14 марта Путин находится в Крыму с рабочей поездкой, -сообщает kp.ru.
По словам пресс-секретаря главы государства, Путин сегодня проинспектирует ход строительства нового международного терминала аэропорта в Симферополе. Ранее Путин отмечал хорошие темпы строительства аэропорта. Из Симферополя Путин отправится в Севастополь.
В городе-герое президент пообщается с представителями местной общественности, обсудит важные для крымчан и севастопольцев проблемы. После встречи Путин примет участие в митинге, который посвящен годовщине воссоединения Крыма с Россией.
"Это не электоральное мероприятие, это митинг, который не связан с выборами президента", - подчеркнул Дмитрий Песков.
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