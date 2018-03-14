В Минкомсвязи пообещали жесткий ответ в случае лишения RT лицензии в Британии

В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации пообещали жесткий ответ в случае, если власти Великобритании лишат лицензии на вещание на своей территории российский телеканал Russia Today (RT). Роскомнадзор ответит «зеркально», если власти Великобритании лишат лицензии RT

Заместитель министра Алексей Волин заявил, что ответные меры будут такие, что "мало никому не покажется", - сообщает издание "Экономика сегодня". Волин не стал уточнять подробности возможного ответа.

Роскомнадзор ранее официально заявил о том, что примет "зеркальные меры" против британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Соединенном Королевстве.

Представитель МИД Мария Захарова также заявляла, что в случае лишения RT возможности вещать на британской территории, ни одно британское СМИ не сможет продолжить работу в России.