В Минкомсвязи пообещали жесткий ответ в случае лишения RT лицензии в Британии
14 марта 2018, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации пообещали жесткий ответ в случае, если власти Великобритании лишат лицензии на вещание на своей территории российский телеканал Russia Today (RT).
Заместитель министра Алексей Волин заявил, что ответные меры будут такие, что "мало никому не покажется", - сообщает издание "Экономика сегодня". Волин не стал уточнять подробности возможного ответа.
Роскомнадзор ранее официально заявил о том, что примет "зеркальные меры" против британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Соединенном Королевстве.
Представитель МИД Мария Захарова также заявляла, что в случае лишения RT возможности вещать на британской территории, ни одно британское СМИ не сможет продолжить работу в России.
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