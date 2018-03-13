Роскомнадзор ответит «зеркально», если власти Великобритании лишат лицензии RT

Роскомнадзор официально заявил о том, что примет «зеркальные меры» против британских СМИ, если власти Великобритании лишат лицензии на вещание на своей территории российский телеканал Russia Today (RT).

«В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора. Документ подписал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сделала заявление, что «ни одно» британское СМИ не будет работать в России в случае, если британские власти введут санкции в отношении RT из-за «дела Скрипаля».

Британский медиарегулятор Ofcom ранее допустил отзыв лицензии у RT в случае, если власти Великобритании докажут причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - гражданки России.