Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона
13 марта 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Новым госсекретарём станет нынешний директор ЦРУ Майк Помпео. Трамп объявил об этом, как обычно в своём Твиттере.
«Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарем. Он будет делать фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его служение! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной на этот пост. Поздравляю всех!» С чем именно поздравил Трамп отставного госсекретаря остаётся только догадываться – разговоры о серьёзных разногласиях Рекса и Дональда ходили уже давно. Тем не менее, ранее Трамп их постоянно опровергал. «Аргументы недели» следят за ситуацией.
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