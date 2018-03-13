Генерал-полковник Леонид Ивашов требует закрыть небо Сирии для ВВС США

В интервью корреспонденту АН Угланову генерал-полковник Леонид Ивашов обрисовал ситуацию в Сирии после того, как Вашингтон заявил о скорой бомбардировке правительственных зданий в Дамаске.

По его словам, критическая ситуация хоть и зашла очень далеко, но всё еще не столь печально. Что нужно срочно делать в Сирии?

- Первое - срочно созвать экстренное заседание Совбеза ООН и потребовать вывода всех иностранных военных контингентов, находящихся на территории Сирии без согласия правительства этой страны.

Второе – объявить над Сирией бесполётную зону. Над всей Сирией.

Одновременно предупредить все причастных к этому конфликту, что российские силы ВКС будут сбивать все чужие летательные аппараты. Одновременно разместить на территории дополнительные современные средства ПВО. Такое право нам даёт межправительственное соглашение с правительством Сирии.

Американцы сами проверять серьёзность наших намерений не полетят. Пошлют кого то из союзников. Например, военный самолёт бельгийских ВВС, в ходящий в состав так называемое «коалиции». Его надо немедленно сбивать, поскольку все были предупреждены.

Одновременно нужно день и ночь работать с Ираном, турками, с той же Саудовской Аравией. Работать по взаимодействию и координации. На фоне наших военных успехов саудитам тоже хочется сбросить «американо-израильское ярмо».