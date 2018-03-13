Сын президента Беларуси Николай Лукашенко заговорил по-китайски

Внебрачный сын президента Беларуси – 13-ти летний Николай в своём видеообращении поздравил жителей Китая с восточным Новым годом. Он сделал это на китайском языке. Поздравление было показано по китайскому телевидению.

По сообщениям корреспондентов "АН" Николай усиленно изучает китайский язык. Поэтому в политических и деловых кругах Беларуси, нет сомнений, что это одно из доказательств того, что А.Лукашенко готовит Николая в свои преемники.

Старший сын А.Лукашенко – Виктор, с 2005 года занимает пост помощника президента Республики Беларусь (то есть, помощника своего отца А.Лукашенко) по национальной безопасности. Хотя он и поддерживается силовиками республики, но считается человеком непубличным и, далёким от политики.

Николай в этом отношении больше похож на отца: он легко говорит, умеет подать себя на публике, интересуется политикой. Но ему только 13 лет. В Беларуси большинство населения уверено, что, что А.Лукашенко готовит своего младшего и любимого внебрачного сына Николая в свои преемники.

Что это означает? Во-первых, А. Лукашенко в международной политике дрейфует от России к Китаю всерьёз и надолго. И вовсе не в качестве манёвра, чтобы выбить деньги и преференции от «Кремля». Примечательно-симптоматично, что российские СМИ и, прежде всего, Центральное ТВ, фактически, придерживаются по отношению к А.Лукашенко и его политике режима молчания. И это, скорее всего, является симптомом большого напряга в отношениях президента Беларуси с «Кремлём». Во-вторых, похоже, что А.Лукашенко готовит Николая к жизни в той реальности, когда Китай станет, если и не первой мировой державой, то второй после США, заняв на Мировой Арене место СССР. Но станет ли в этой будущей реальности Николай преемником своего отца, или нет, это уже другой вопрос.