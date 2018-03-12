Хейли: резолюция США по Сирии лишит возможности наносить удары по террористам

Представленный США проект резолюции по Сирии направлен на то, чтобы не дать РФ и правительственной армии САР наносить удары по террористическим группировкам, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В понедельник США распространили новый проект резолюции СБ ООН по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. "Она не содержит контртеррористических лазеек, за которыми Асад, Иран и Россия могли бы спрятаться", — сказала Хейли, передает РИА Новости.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, подразумевающую полное прекращение огня всеми сторонами и обеспечение гуманитарной паузы на 30 дней на всей территории Сирии. При этом в российском Центре примирения сторон в Сирии сообщают, что боевики продолжают обстрелы.