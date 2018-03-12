Захарова отреагировала на продление ЕС антироссийских санкций
12 марта 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщение об официальном продлении санкций Евросоюза против россиян и организаций из Российской Федерации.
"Если реакция с нашей стороны последует, она будет непременно опубликована. Над этим вопросом должны поработать эксперты", — сказала Захарова, передает "Федеральное агентство новостей".
Евросоюз продлил санкции против против 150 человек и 38 организаций России еще на полгода.
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