Захарова отреагировала на продление ЕС антироссийских санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщение об официальном продлении санкций Евросоюза против россиян и организаций из Российской Федерации. Санкции Евросоюза принимаются под диктовку Вашингтона, считает эксперт

"Если реакция с нашей стороны последует, она будет непременно опубликована. Над этим вопросом должны поработать эксперты", — сказала Захарова, передает "Федеральное агентство новостей".

Евросоюз продлил санкции против против 150 человек и 38 организаций России еще на полгода.