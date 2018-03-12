Санкции Евросоюза принимаются под диктовку Вашингтона, считает эксперт

Санкции Евросоюза против России продлеваются, в основном, под давлением Америке, но в Европе уже начинают понимать, что ограничения в первую очередь бьют по собственному бизнесу.

«Главный импульс для этого санкционного маховика даёт в первую очередь Вашингтон. Совет Евросоюза по большому счёту вслед за своим старшим братом делает подобного рода шаги. Однако все говорит о неправильном восприятии ситуации на Украине в целом. Дело в том, что Россия не является стороной конфликта, соответственно, нереализация Минских соглашений полностью ложится на конфликтующие стороны — Киев и представителей ЛНР и ДНР. Но Минские соглашения прописаны так, что их пункты должны выполняться поэтапно и постепенно. И в этом контексте видно, что главным виновником срыва соглашений является именно киевская сторона», — рассказал журналистам RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Эксперт также отметил, что в ближайшее время не стоит ждать отмены санкций, но постепенный сдвиги уже можно наблюдать. «Санкции в отношении нашей страны надолго. Но в том же Евросоюзе наблюдаются позитивные тенденции. Например, в бизнес-сообществе уже давно есть понимание, что эти санкции бьют по европейской экономике, не выгодны бизнесу. И многие страны, такие как Италия, Франция и Чехия, выступают против них», — заявил эксперт.

Действие ограничительных мер продлено до 15 сентября.