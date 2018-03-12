На выборах в Италии победила правда

Западноевропейский истеблишмент может сколько угодно утверждать, что Россия «устала от Путина» - но от самого этого истеблишмента народы устали точно. Посмотрите на результаты выборов. Франция, Австрия, в значительной степени Германия, почти вся «центральная Европа», и вот теперь – Италия. «Просвещенным» левоцентристам, которых местные католические padri шепотом именуют масонами, не помогли ни истеричные массовые «антифашистсткие» демонстрации, ни участница группы FEMEN, словесно атаковавшая Сильвио Берлускони на избирательном участке. Правящая партия едва набирает около четверти голосов. Разочарование в ее политике – прежде всего миграционной – очевидно, и можно с большой долей вероятности предполагать, что «системные» левые вообще потеряют внятные политические перспективы, как это произошло с их «единоверцами» - французскими социалистами.

В выигрыше – энергичные правоконсерваторы во главе с партией Берлускони Forza Italia и главным победителем выборов – «Лигой» во главе с Маттео Сальвини. Партия, раньше именовавшаяся «Лигой Севера», отказалась от презрительных оценок бедных южных областей и набрала там ощутимую популярность, не в последнюю очередь из-за наплыва мигрантов именно на юге Апеннинского полуострова.

Решительное «взятие» Италии правыми еще раз подтверждает новый вектор европейской политики, наметившийся вопреки настрою ведущих западных СМИ и высоколобых закулисных игроков. Люди хотят слышать правду – без политкорреткности, толерантности и скрытой за ними повестки дня «вечных реформ», нацеленных в том числе на замену «золотого миллиарда», политически требовательного и привыкшего к комфорту, более выгодными и якобы покладистыми мигрантами. Хитрый и изощренный разум больше не может обманывать даже самых простых людей, способных отличать черное от белого. То, что «Евроньюс» называет популизмом, - на самом деле как раз и есть обычная правда. И, похоже, именно правоконсервативная повестка дня - а не идеологемы, транслируемые телеканалами и культурной тусовкой, - становится в Европе мейнстримом.

18 февраля венгерский премьер Виктор Орбан, выступая с ежегодным обращением, так описал «правое наступление» в Европе: «Мы стоим сейчас на грани победы. Страны Вышеградской четверки решительны. Православный мир стоит твердо и, кажется, Хорватия пришла в себя. Австрия перешла на сторону патриотизма и христианства. В Баварии под руководством ХСС сформировалось духовное и политическое сопротивление. <…> Мы с нетерпением ожидаем результатов выборов в Италии, а вместе с ними и поворотного момента, который приведет к возвращению к правительству здравого смысла, итальянской национальной и культурной самобытности - и к возвращению Сильвио Берлускони. Forza Italia!»

С такими мыслями сегодня согласны очень многие в Европе – Восточной, «Центральной», Западной. Бастионами «системной» послевоенной политики остаются Франция и Германия. Но в первой практически ушли в небытие две главные партии – республиканцы и социалисты, - а во второй почти полгода ушло на формирование беспринципной и хрупкой коалиции, порожденной страхом обеих крупных партий перед новыми выборами, чреватыми крахом этих политических объединений на фоне усиления альтернатив.

Кстати, в Италии мощный рывок сделала классическая «антисистемная» альтернатива – «Движение пяти звезд», основанная комиком Беппе Грилло и бизнесменом Джанроберто Казаледжо. Будучи скорее леволиберальным движением, эта группа становится лакомым кусочком для создания коалиции, способной сформировать правительство. Последним шансом для левых. Однако вхождение «звезд» в «систему», ими же самими критикуемую, существенно подорвет их популярность, и, похоже, договариваться «старо-новым правым» и «системным левым» придется друг с другом – иначе очередные выборы и очередная волна скепсиса в отношении истеблишмента. Каким бы высоколобым, продвинутым и «стабильным» он ни был.

России происходящее на Западе преподает важный урок. Не стоит держаться за идеологемы, провалившиеся в Европе, но до сих пор почему-то пропагандируемые у нас не просто как «просвещенные», но как безальтернативные. Например – за идею «гражданской нации», якобы идущей на смену религиозным и этническим идентитетам. Строили ее в Европе, строили – а Вавилонская башня уже накренилась, подобно Пизанской. И политики, показывающие пальцем на плоды строительных ошибок, уверенно побеждают.