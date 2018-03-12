В 10 городах Индии организовано досрочное голосование на выборах президента РФ

В десяти индийских городах организовано досрочное выездное голосование на выборах президента Российской Федерации. Данную информацию в понедельник предоставил посол России в Индии Николай Кудашев.

Подчеркивается, что посольство старается максимально помочь россиянам и проводить досрочное голосование в каждом консульском округе. Это сделано для того, чтобы граждане РФ, которые живут в Индии или же находятся временно на территории страны по той или иной причине, могли поучаствовать в процессе выбора президента, передает ТАСС.

Кудашев также уточнил, что 18 марта с 8.00 по 20.00 избирательные участки будут работать в Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, Колкате, а также в Панаджи.