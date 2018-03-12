Медведев назначил трех новых замминистров
12 марта 2018, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил трех новых замминистров. Их кандидатуры были выбраны среди победителей всероссийского конкурса "Лидеры России".
Согласно последней информации, заместителем главы Минздрава стал Олег Салагай, замминистра энергетики - Павел Сорокин, а заместителем министра экономического развития - Илья Торосов, передает kp.ru.
Уточняется, что Салагай в течение трех последних лет являлся директором департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава. Он также является главой Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против курения табака.
Сорокин с 2017 года находился на должности руководителя аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго РФ.
Что касается Торосова, то он ранее был главой департамента по работе с торговыми компаниями ОАО "МДМ Банк".
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