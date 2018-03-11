Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в Белоруссии

В воскресенье, 11 марта, в шести белорусских городах началось досрочное выездное голосование на выборах президента Российской Федерации. Данную информацию предоставили в посольстве России в Минске.

Отмечается, что с 10.00 до 18.00 в Светлогорске, Солигорске, Молодечно, Мозыре, Пинске и Костюковичах пройдет досрочное голосование. Это было сделано специально для удобства граждан России, которые живут слишком далеко от участков, которые будут открыты в основной день выборов – 18 марта.

Как уточняет РИА "Новости", в Белоруссии голосовать могут все россияне, которым исполнилось 18 лет и которые оказались по тем или иным причинам на территории республики в момент выборов.





