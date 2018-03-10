Командир ВСУ рассказал о мечте дойти до Москвы

Война в Донбассе должна закончиться как минимум на границе Украины и РФ, заявил командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский. Впрочем, у него мечта, чтобы украинские войска дошли до центра Москвы.

Сам он хотел бы, чтобы военные Украины дошли до станции столичного метрополитена "Сухаревская". Он намекнул таким образом на собственную фамилию. Журналист, интервьюирующий военнослужащего отметил, что мечта командира выглядит не совсем реалистичной, передает РИА Новости.

На Украине уже не впервые заявили о желании "дойти" до столицы России. Некоторые даже хотели устроить в центре Москвы парад.