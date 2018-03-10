Турция ответит на возможные санкции США "не так, как Россия"
10 марта 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Турция готова дать ответ на возможные санкции США, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Zeit. Но не так, как Российская Федерация или другие страны.
"Мы ответим. Вы не должны нам угрожать", - заявил Чавушоглу. По его словам, угрозы со стороны Вашингтона обращены к множеству стран и, в том числе, касаются закупок газа в той или иной стране. По его словам, США не должны угрожать Турции, поскольку страна является союзником по НАТО. "Так не пойдет", - добавил Чавушоглу.
Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти сообщил, что Соединенные Штаты надеются на то, что Турция не будет приобретать зенитно-ракетные комплексы С-400 у России, и предупреждают турков о "последствиях" в ином случае.
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