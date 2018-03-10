Путин рассказал, с кем готов сотрудничать, чтобы Россия стала сильнее

Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей телеканала NBC Меган Келли заявил о готовности к сотрудничеству с людьми, которые хотят укрепить Россию. По словам главы российского государства, он готов работать с теми силами оппозиции, которые стремятся "сделать Россию конкурентоспособной, эффективной страной", - передает ТАСС.

"Мы пытаемся сделать Россию более сильной страной, которая опирается на свои силы. Такие люди есть", - сказал Путин.

Интервью российского президента телекомпании NBC транслировалось в пятницу, 9 марта, вечером на английском языке.

Путин ответил Меган Келли о возможном уходе с президентского поста. "Почему вы так боитесь, что люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушить то, что я сделал за последние годы?" - задал вопрос он. По словам Путина, он "слышал кучу бреда на этот счет", - передает РИА Новости. "Может, наоборот, это будут люди, которые захотят сделать Россию сильнее, создать будущее для нее, создать платформу для воспитания новых поколений?" — полагает Владимир Путин.