Тринадцать боевиков без оружия вышли по гумкоридору из Восточной Гуты
9 марта 2018, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Восточную Гуту по гуманитарному коридору сегодня покинули тринадцать боевиков без оружия. Данную информацию предоставил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.
Согласно последним сообщениям, соглашение о выводе первой группы исламистов из зоны деэскалации было достигнуто после длительных переговоров, которые проводили офицеры ЦПВС, уточняет ТАСС.
Евтушенко подчеркнул в пятницу, что тринадцать боевиков вышли по гумкоридору без каких-либо инцидентов. В скором времени они будут отправлены в Идлиб. Предполагается, что переговоры о выводе других безоружных исламистов будут в дальнейшем продолжены.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Гатилов: США фактически признались в сотрудничестве с террористами в Сирии