Тринадцать боевиков без оружия вышли по гумкоридору из Восточной Гуты

Восточную Гуту по гуманитарному коридору сегодня покинули тринадцать боевиков без оружия. Данную информацию предоставил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Согласно последним сообщениям, соглашение о выводе первой группы исламистов из зоны деэскалации было достигнуто после длительных переговоров, которые проводили офицеры ЦПВС, уточняет ТАСС.

Евтушенко подчеркнул в пятницу, что тринадцать боевиков вышли по гумкоридору без каких-либо инцидентов. В скором времени они будут отправлены в Идлиб. Предполагается, что переговоры о выводе других безоружных исламистов будут в дальнейшем продолжены.