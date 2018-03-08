Генерал НАТО считает, что альянс «не поспевает» за Россией в Арктике

НАТО недостаточно развивается в Арктике, чтобы поддерживать баланс с Российской Федерацией. Так считает главнокомандующий силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

По его словам, в ближайшие несколько лет у России появится возможность осуществлять контроль над Северным морским путём, в частности и военными средствами, передает РИА Новотси.

Скапарротти добавил, что сейчас российские специалисты уже приступили к ремонту старых военных баз в Арктике. Всего их насчитывается около девяти.

«Мы за этим внимательно следим на предмет милитаризации Арктики», - отметил главком.

Ранее Рекс Тиллерсон заявил, что США отстают от России в вопросах освоения Арктики, которая в будущем будет становиться все более важным регионом.