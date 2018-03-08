Тиллерсон высказался о возможности встречи с Лавровым
8 марта 2018, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя ситуацию с возможной организацией встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил, что в настоящее время его график свёрстан.
При этом по словам Тиллерсона, встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не исключена. Глава госдепа также заявил, что слухи о том, что США отказываются от дипломатических контактов, не соответствуют действительности. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой МИД Эфиопии, сообщает Госдеп. Тиллерсон добавил, что если не получится встретиться в Эфиопии, то это можно будет сделать в другом месте.
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