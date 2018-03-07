Власти Украины изучат возможный арест активов «Газпрома» по всем миру
7 марта 2018, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Гройсман заявил, что поручил министерству юстиции и "Нафтогазу Украины" изучить способы ареста активов "Газпрома" на случай, если компания откажется выполнять постановление Стокгольмского арбитража.
Премьер-министр Украины подчеркнул, что позиция Киева в ситуации с "Газпромом" должна быть "жесткой и последовательной". "Мы должны объединить все наши усилия, чтобы заставить «Газпром» выполнить все свои обязанности",— добавил он.
Украинские власти приступили к аресту активов "Газпрома" за якобы невыполнение вердикта Стокгольмского арбитража, а также нарушение монопольного законодательства Украины. В частности, под арест попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и АО "Газтранзит".
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