Власти Украины изучат возможный арест активов «Газпрома» по всем миру

Владимир Гройсман заявил, что поручил министерству юстиции и "Нафтогазу Украины" изучить способы ареста активов "Газпрома" на случай, если компания откажется выполнять постановление Стокгольмского арбитража.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что позиция Киева в ситуации с "Газпромом" должна быть "жесткой и последовательной". "Мы должны объединить все наши усилия, чтобы заставить «Газпром» выполнить все свои обязанности",— добавил он.

Украинские власти приступили к аресту активов "Газпрома" за якобы невыполнение вердикта Стокгольмского арбитража, а также нарушение монопольного законодательства Украины. В частности, под арест попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и АО "Газтранзит".