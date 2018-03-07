Почему у России и США не получается согласовать встречу Лаврова и Тиллерсона
7 марта 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Вашингтон не получал от российского правительства предложений об организации встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Эфиопии.
Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт в ходе регулярного брифинга.
Лавров в настоящее время совершает турне по странам Африки. Глава МИД намерен посетить Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию. Тиллерсон также с 6 по 13 марта совершит турне по африканским странам.
Посольство России в США заявило, что официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт "опять исказила реальность", заявив о том, что Вашингтон не получал предложений по организации встречи. "Запрос о встрече С.В.Лаврова с Р.Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта. Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно",— говорится в сообщении посольства в Facebook.
В Госдепартаменте США сказали неправду о том, что запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона к ним не поступал. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обещали ответить, но не ответили. Ответили только публично, что запрос не получен. Почему в публичном пространстве было сделано (такое) заявление, нам неизвестно. К сожалению, все, как всегда, в последнее время", - сказала Захарова.
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в интервью "Политэксперту", почему представитель США сделала подобное заявление:
"Отвечая на этот вопрос, Нуэрт говорила о том, что она ничего не знает, прежде всего, для того, чтобы не отвечать на этот вопрос. Позиция США еще не сформировалась, поэтому она сделала такое заявление, чтобы от нее отстали".
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес