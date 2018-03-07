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Почему у России и США не получается согласовать встречу Лаврова и Тиллерсона

7 марта 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Почему у России и США не получается согласовать встречу Лаврова и Тиллерсона

Вашингтон не получал от российского правительства предложений об организации встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Эфиопии.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт в ходе регулярного брифинга.

Лавров в настоящее время совершает турне по странам Африки. Глава МИД намерен посетить Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию. Тиллерсон также с 6 по 13 марта совершит турне по африканским странам.

Посольство России в США заявило, что официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт "опять исказила реальность", заявив о том, что Вашингтон не получал предложений по организации встречи. "Запрос о встрече С.В.Лаврова с Р.Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта. Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно",— говорится в сообщении посольства в Facebook.

В Госдепартаменте США сказали неправду о том, что запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона к ним не поступал. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обещали ответить, но не ответили. Ответили только публично, что запрос не получен. Почему в публичном пространстве было сделано (такое) заявление, нам неизвестно. К сожалению, все, как всегда, в последнее время", - сказала Захарова.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в интервью "Политэксперту", почему представитель США сделала подобное заявление:

"Отвечая на этот вопрос, Нуэрт говорила о том, что она ничего не знает, прежде всего, для того, чтобы не отвечать на этот вопрос. Позиция США еще не сформировалась, поэтому она сделала такое заявление, чтобы от нее отстали".

 

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Во время праздников в МО будут дежурить тысячи спасателей

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В Москве таксист поругался с пассажиркой, ограбил ее и высадил из автомобиля

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