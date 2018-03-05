На выборах президента России проголосует 102-летняя французская баронесса

На выборах президента России, которые состоятся 18 марта, намерена проголосовать 102-летняя французская баронесса Ирина фон Дрейер. Перед своим вековым юбилеем женщина получила российское гражданство.

Данную информацию предоставил сын баронессы Фома, который также недавно стал обладателем паспорта гражданина РФ. Мужчина отметил, что в Межев, где проживает фон Дрейер, прибудет делегация, которая обеспечит для пожилой дамы процесс голосования, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что баронесса уже определилась, за кого планирует отдать свой голос в рамках выборов президента РФ 2018 года.