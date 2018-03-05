Эксклюзив: Николай Левичев о золоте Грудинина

Член Центральной избирательной комиссии РФ Николай Левичев рассказал в интервью в интервью газете "Аргументы недели" о ситуации со швейцарскими счетами Павла Грудинина.

- Павел Николаевич Грудинин поставил Избирательную комиссию в неудобное положение. Как и положено по закону, перед регистрацией его кандидатуры он написал заявление и предоставил документы о доходах и активах. А она случилось у Павла Николаевича Грудинина 12 января 2018 года. На тот момент у кандидата должны быть закрыты все зарубежные счета. Павел Николаевич написал нам собственноручно, что он все зарубежные счета закрыл.

Когда мы получаем документы даже от кандидата в депутаты в Государственную Думу, где больше тысячи человек, мы все эти материалы посылаем на проверку в целый ряд органов, в банковскую систему, в налоговую систему. Потом получаем оттуда информацию, кто что забыл, потом эту информацию доводим до избирателей.

В частности, в информационном плакате, который уже отпечатан тиражом 100 тыс. экземпляров для всех участковых избирательных комиссий и, который согласовывался со всеми кандидатами в Президенты, все это согласовывалось с ними. На плакате есть такой раздел который называется «Дополнительно установленные факты достоверности сведений». Это есть и у Собчак, и у Титова, есть и у других. Кто-то гонорар забыл, кто-то что-то побольше забыл. Это не является основанием для снятия, нет такого в законе. Но у нас прямая обязанность довести эту информацию до избирателей.

У Павла Николаевича на этом плакате написано, что помимо указанного кандидатом дохода, установлено что в 2011 году он забыл указать 650 058 рублей, а в 2013 году забыл указать 81 565 рублей. Также написано, что помимо указанных кандидатом счетов, установлено наличие на 01 декабря 2017 года двух счетов в иностранном Швейцарском банке, сумма остатков кандидатом не представлена.

ФНС России направила своим коллегам в федеральную налоговую администрацию Швейцарии запрос в соответствии с действующим между ними соглашении. И Федеральная налоговая администрация Швейцарии указала, что дает разрешение Федеральной налоговой службе России на передачу представленной информации в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. По этой информации получилось, что в общей сложности Павел Николаевич Грудинин по 31 декабря 2017 года владел в общей сложности 13-ю счетами, 2 из них уже были выявлены ранее, а 11 – это те, о которых мы узнали впервые. Поэтому у нас, с одной стороны, нет достоверной информации, что эти счета до 12 января 2018 года не были закрыты, а от Павла Николаевича у нас есть заявление, что он их закрыл и обещал представить документы, но до сих пор не представил.

Исходя из презумпции невиновности и доверия к кандидатам, мы исходим из того, что он эти счета к 12 января закрыл. Но на 31 декабря они были, стало быть, Павел Николаевич Грудинин, представляя нам сведения о своих активах об этом или забыл или скрыл. Поэтому мы обязаны уведомить избирателей, что выявлены еще 11 указанных кандидатом счетов в Швейцарском банке.

Если говорить о конкретике, то суммарная рыночная стоимость указанных зарубежных активов составляет 55 млн. 314 тыс. 34 руб. 92 коп. Среди них есть в том числе драгоценный металл – золото в соответствии с рыночной стоимостью на 13 млн. 88 тыс. 666 руб. 25 коп. Как сказал мой коллега, 55 млн. – это цена хорошей квартиры в центре Москвы.

Сам факт, конечно, пренеприятнейший, мы теперь должны в этой раскоряченной позе решать - что нам делать с этим информационным плакатом? Весь его перепечатывать? Это стоит приличных денег, времени это тоже требует, он уже разослан по регионам, страна то большая.

Меня спрашивают - а как насчет его снятия с выборов? Мы говорим: если бы у нас была достоверная информация о том, что к 12 января у него эти счета были не закрыты, тогда наступает прямое действие закона. Тогда у нас есть основание отменить свое решение о его регистрации в качестве кангдидата в президенты России.

У нас пока такой информации нет. Мы знаем только, что на 31 декабря они были, а Павел Николаевич об этом своевременно нас не проинформировал. За это его ошибку или оплошность мы будем сейчас расплачиваться действиями, которые будем принимать 7 марта послезавтра утром на заседании. Будем и об информационном плакате, и о том, как нам эту ситуацию преодолевать.