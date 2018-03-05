Виталий Милонов: Откуда смелость Ксении Собчак

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube дал свою оценку предвыборной кампании в президенты, которая уже через две недели завершится голосованием.



Особое внимание Милонов уделил своей землячке, кандидату в президенты Ксении Собчак. По мнению депутата, сама Собчак понимает, что президентом ей не стать, она себя расценивает ведущей нового политического шоу.



"У Собчак нет опыта даже муниципальной работы. Всерьёз воспринимать как политическую фигуру я её не могу, - говорит Милонов. - Ещё недавно она с задранной юбкой выплясывала пошлые канканы на кокаиновых вечеринках Москвы, все эти эпатажные выходки были ещё вчера, а сегодня она считает себя кандидатом в президенты - на высший государственный пост в стране. Это не сила воли, а бесстыдство. Собчак пребывает в амлуа политической чучундры уже давно".



"В отличие от нас, выросших в голодном Петербурге, она не проходила ни через нищету, ни через бедность, ни через голод. Она не жила жизнью России, она жила в шоколаде", - говорит Милонов.



По мнению депутата, Владимир Путин повёл себя порядочно по отношению к этой семье, но Ксения Собчак не ощущает в себе моральных обязательств.



Подробности смотрите интервью депутата Виталия Милонова на канале Youtube.



