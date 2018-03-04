СМИ пишут о запуске в производство в России ракетного комплекса "Авангард"
4 марта 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
О том, что гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" запущен в России в серийное производство, - сообщают ведущие российские информагентства со ссылкой на военно-дипломатический источник.
По его данным, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже находится в войсках. Запад призывают понять и осознать новую реальность.
Президент России Владимир Путин рассказал о ракетном комплексе "Авангард" 1 марта в послании к Федеральному Собранию.
Известно, что ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет. По данным информатора, "новейшая разработка способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны".
Комментируя заявлениях Запада о нарушении Россией Договора о ракетах средней и малой дальности, источник отметил, что "России нет никакого смысла нарушать договор о РСМД. Новое оружие под его действие не подпадает". Источник призвал Запад "всё это осознать" и сесть за стол переговоров.
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