О том, что гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" запущен в России в серийное производство, - сообщают ведущие российские информагентства со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его данным, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже находится в войсках. Запад призывают понять и осознать новую реальность.

Президент России Владимир Путин рассказал о ракетном комплексе "Авангард" 1 марта в послании к Федеральному Собранию.

Известно, что ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет. По данным информатора, "новейшая разработка способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны".

Комментируя заявлениях Запада о нарушении Россией Договора о ракетах средней и малой дальности, источник отметил, что "России нет никакого смысла нарушать договор о РСМД. Новое оружие под его действие не подпадает". Источник призвал Запад "всё это осознать" и сесть за стол переговоров.