В доктрине США больше агрессии, чем в речи Путина, считает французский эксперт

Французский эксперт в области геополитики Жан-Бернар Пинатель не оценкой западных СМИ, которые посчитали обращение Владимира Путина к Федеральному собранию излишне милитаристским.

«Я выступаю против такой интерпретации, которая прежде всего свидетельствует о полнейшем незнании основ стратегической стабильности мира, которые уже 70 лет помогают избегать широкомасштабной войны между ядерными державами», - написал эксперт в своей статье Le Figaro.

По словам Пинателя, если кто-то хочет найти «милитаристскую, агрессивную и дестабилизирующую тональность», так ее легко увидеть в новой доктрине национальной безопасности США, представленной Дональдом Трампом, к которой также можно добавить и «феноменальное увеличение» оборонного бюджета США на 2018 год».

Как считает французский эксперт, «российский президент как раз наоборот, пытается восстановить стратегическую стабильность с США, в то время как решения американской администрации, позволяет им осуществить военное вмешательство там, где им заблагорассудится, без какого-либо мандата ООН», пишет RT.