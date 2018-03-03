Сбежавшие из Восточной Гуты дети рассказали о зверствах боевиков

В Сирии банды террористов продолжают удерживать мирное население Восточной Гуты, не давая пройти через гуманитарный коридор, организованный РФ. Мальчик и девочка смогли убежать и добраться до сирийских военнослужащих. В Восточной Гуте идет срочная эвакуация мирных жителей

Сейчас с ними работают врачи и психологи. Юные жители Восточной Гуты рассказали о зверствах и бесчинствах боевиков, о том, как им стреляли в спину, когда они пытались бежать, и о том, как боевики убили их родителей. Дети сообщили, что все сообщения прессы о зверствах боевиков в городе – чистая правда. Бандформирования, сражающиеся с правительственными войсками, не позволяют мирным жителям покидать разрушенные города. Они избивают и расстреливают всех, кто осмелится ослушаться. Выходить из домов и пользоваться телефонами запрещено.