Сбежавшие из Восточной Гуты дети рассказали о зверствах боевиков
3 марта 2018, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Сирии банды террористов продолжают удерживать мирное население Восточной Гуты, не давая пройти через гуманитарный коридор, организованный РФ. Мальчик и девочка смогли убежать и добраться до сирийских военнослужащих.
Сейчас с ними работают врачи и психологи. Юные жители Восточной Гуты рассказали о зверствах и бесчинствах боевиков, о том, как им стреляли в спину, когда они пытались бежать, и о том, как боевики убили их родителей. Дети сообщили, что все сообщения прессы о зверствах боевиков в городе – чистая правда. Бандформирования, сражающиеся с правительственными войсками, не позволяют мирным жителям покидать разрушенные города. Они избивают и расстреливают всех, кто осмелится ослушаться. Выходить из домов и пользоваться телефонами запрещено.
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