Официальный журнал армии США сообщил о победе России в Сирии

Журнал американских вооруженных сил Military Review опубликовал статью, в которой утверждается, что Россия «с впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией военных и политических действий» добилась победы в Сирии.

Кроме того, России удалось «сломать монополию Женевы», в связи с чем переговоры в Астане стали даже важнее. Дипломатическая роль США в регионе крайне сильно снизилась, что также является победой России.

По мнению авторов издания, Россия наладила продуктивные связи почти со всеми ключевыми игроками региона – начиная от Саудовской Аравии и заканчивая Ираном, а президенту Сирии Башар Асад не только сохранил власть, но и усилил свои позиции настолько, что может диктовать условия своего участия в Женевских переговорах, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что позиции российских фирм в Сирии значительно укрепились. В перспективе они могут сыграть важнейшую роль в реконструкции республики.

Опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение российскими вертолетами боевиков-исламистов в сирийской провинции Хама, где проходила операция по ликвидации анклава запрещенной в РФ группировки ИГ.