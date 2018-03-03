Путин призвал США предоставить документы о вмешательстве россиян в выборы
3 марта 2018, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин заявил, что США должны предоставить доказательства вмешательства российской стороны в американские выборы. Политик призвал Штаты продемонстрировать документы.
По словам российского лидера, он должен изучить информацию и принять решение о виновности граждан, которых власти Соединенных Штатов обвиняют во вмешательстве в выборы президента.
В рамках интервью американской телевизионной компании NBC Путин также заметил, что люди с хорошим юридическим образованием, которые, несомненно, есть в американском руководстве, должны понимать – РФ не может привлечь к ответственности кого-либо, если они не нарушали законодательство страны.
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