Путин призвал США предоставить документы о вмешательстве россиян в выборы

Президент России Владимир Путин заявил, что США должны предоставить доказательства вмешательства российской стороны в американские выборы. Политик призвал Штаты продемонстрировать документы.

По словам российского лидера, он должен изучить информацию и принять решение о виновности граждан, которых власти Соединенных Штатов обвиняют во вмешательстве в выборы президента.

В рамках интервью американской телевизионной компании NBC Путин также заметил, что люди с хорошим юридическим образованием, которые, несомненно, есть в американском руководстве, должны понимать – РФ не может привлечь к ответственности кого-либо, если они не нарушали законодательство страны.